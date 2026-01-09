Helsingin keskustassa torstaina tapahtunutta puukotusta tutkitaan tappona.
Poliisin tiedotteen mukaan hätäkeskus sai ilmoituksen puukotuksesta Helsingin Mikonkadulla sijaitsevan baarin edustalla torstaina 8. tammikuuta kello 22.26.
Eilen kerrottiin, että kyseessä oli Tokio Karaoke -baari.
Vuonna 1983 syntynyttä miestä puukotettiin teräaseella useita kertoja ylävartaloon. Ensihoito saapui paikalle ja vei uhrin sairaalaan, jossa hän myöhemmin kuoli vammoihinsa.
Poliisi otti paikalta kiinni kaksi henkilöä taposta epäiltynä. Kiinniotetut ovat syntyneet 2000-luvulla.
– Poliisin alustavan käsityksen mukaan epäilty ja uhri tunsivat toisensa. Selvitämme tapahtumien kulkua ja puukotukseen johtaneita syitä, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm kertoo tiedotteessa.
Poliisi tiedottaa tapauksesta lisää, kun tutkinta etenee.