Poliisi on jatkanut Helsingin keskustassa torstaina tapahtuneen puukotuksen tutkintaa.

Vuonna 1983 syntynyttä miestä puukotettiin teräaseella useita kertoja ylävartaloon Helsingin Mikonkadulla sijaitsevan karaokebaarin edustalla myöhään illalla 8. tammikuuta. Ensihoito saapui paikalle ja vei uhrin sairaalaan, jossa hän myöhemmin kuoli vammoihinsa.

Poliisi otti tekopaikan lähistöltä kiinni kaksi miestä taposta epäiltynä. Kiinniotetut ovat syntyneet vuosina 2001 ja 2004.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm kertoo MTV Uutisille, että poliisilla on jo hyvä käsitys tapahtumista tässä vaiheessa.

Lindholmin mukaan vaikuttaa siltä, että kyseessä ei ollut pitkään ennalta suunniteltu teko, vaan erimielisyyksistä kuohahtanut välienselvittelytilanne.

– Tuntuisi vähän siltä, että siinä ovat jotenkin erimielisyydet kasvaneet sellaisiin mittasuhteisiin, että on tullut jollain tasolla impulsiivinen väkivaltatilanne. Ainakaan toistaiseksi ei ole nähtävissä pitempiaikaista tai erityistä suunnitelmallisuutta.

Rikosnimike tappo

Jo aiemmin poliisi on kertonut, että epäillyn ja uhrin uskotaan tunteneen toisensa.

Lindholm ei tutkinnan vielä kommentoi tarkemmin kuulustelujen sisältöä. Tässä vaiheessa kumpaakin miestä epäillään taposta.

– Päänimike on tappo ja molemmat ovat tällä hetkellä siihen epäiltyinä. Koitamme nyt selvittää, minkälainen kenenkin osuus teossa on ollut.

Epäiltyjä esitetään vangittavaksi huomenna Helsingin käräjäoikeudessa.

– Valmistaudumme huomisiin käsittelyihin ja siitä saadaan tutkintaa jatkettua eteenpäin.

Lindholm kertoo poliisin saaneen tilanteesta silminnäkijähavaintoja sekä ravintolasta että katualueelta.

– Siinä on myös valvontakameroita, joista on saatu tekoa nähtyä, tutkinnanjohtaja sanoo.