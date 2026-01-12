Taposta epäillyllä kaksikko ei ole ensimmäistä kertaa oikeudessa vastaamassa rikosepäilyihin.

Kaksi 2000-luvulla syntynyttä miestä vangittiin tänään Helsingin Mikonkadulla tapahtuneesta taposta epäiltynä. Yksi mies menehtyi puukotuksen uhrina karaokeravintolan edustalla viime viikon torstaina.

Tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kertoo MTV Uutisille, että toisen epäillyistä uskotaan käyttäneen teräasetta ja toisen olleen muuten aktiivisessa roolissa tapahtumien kulussa. Hän ei tässä vaiheessa tutkintaa halua tarkemmin kommentoida, miten toisen henkilön uskotaan mahdollistaneen tai edesauttaneen henkirikoksen tekoa.

Miehet ovat Lindholmin mukaan kuulusteluissa ainakin osaltaan selittäneen tilannetta, mutta poliisi toivoo saavansa vielä tulevissa kuulusteluissa enemmän tietoa tapahtumien etenemisestä kohtalokkaana iltana.

Poliisin käsityksen mukaan entuudestaan toisensa tuntenut kaksikko oli päivän aikana kohdannut ja siitä eteenpäin viettänyt päivää ja iltaa yhdessä uhrin kanssa. Illanvietto oli lopulta päätynyt karaokeravintolaan.

Poliisin käsityksen mukaan viimeistään ravintolaan saapumisen jälkeen tilanne oli alkanut kärjistyä.

– Muidenkin osalta oli huomattu, että tunnelma on ollut vähän kireä, Lindholm kertoo poliisin tutkinnan tuloksista.

Poliisin tiedossa ei kuitenkaan toistaiseksi ole, että väkivaltaa olisi käytetty ravintolan sisällä, vaan se olisi alkanut vasta ravintolan edustalla. Tapahtuneen jälkeen miehet pakenivat paikalta, mutta heidät saatiin nopeasti kiinni tuntomerkkien perusteella.

Poliisin käsitys on, että teko on ollut hyvin impulsiivinen, eikä väkivaltaa ole ilmeisesti kyetty hillitsemään, vaan on johtanut kuolettaviin vammoihin. Poliisin näkökulmasta huolestuttava merkki tapahtumissa on ollut se, että puukkoa on kannettu mukana julkisella paikalla ja ravintolassa.

Mitään erityisen selkeää yksittäistä syytä väkivallalle ei toistaiseksi ole selvinnyt, vaan vaikuttaa siltä, että väkivalta on johtunut baarissa kasvaneista erimielisyyksistä.

– Toistaiseksi ei meidän tietoomme ole tullut mitään isompaa syytä, miksi näin vakavaan tekoon on päädytty. Enemmän näyttää siltä, että tilanne on lähtenyt käsistä.

MTV Uutisten tietojen mukaan kaksikosta kumpikin on ollut käräjillä useita kertoja aiemmin. Rikokset ovat olleet moninaisia, pahoinpitelyistä omaisuusrikoksiin, liikennerikoksiin, vahingontekoihin, uhkailuihin ja huumausainerikokseen.