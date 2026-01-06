Dallas Starsin suomalaistähti Mikko Rantanen palaa keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa ensimmäistä kertaa Carolinaan kohukauppansa jälkeen.
Rantanen oli viime kaudella otsikoissa useampaan otteeseen kahden kohusiirtonsa myötä. Ensin Rantanen kaupattiin Colorado Avalanchesta Carolina Hurricanesiin, mutta myöhemmin Carolina kauppasi vielä Rantasen eteenpäin Dallasiin, koska tämä ei ollut halukas solmimaan jatkosopimusta Carolinaan.
Keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa Rantanen on jälleen suurimmassa valokeilassa, kun Dallas pelaa ensimmäisen ottelunsa Carolinan vieraana Rantasen viimevuotisen siirron jälkeen.
Odotettavissa on, että suomalaistähti saa kotiyleisöltä jäätävän vastaanoton, sillä Carolina-fanit eivät ottaneet Rantasen lähtöä hyvällä. Ainakin sosiaalisessa mediassa useat parodia- ja fanitilit odottavat iltaa kuumeisesti.
– Nähdään huomenna, Judas, eräs tili kirjoitti maanantaina.
Yksi Carolina-konkari Jordan Staalin nimeä kantava parodiatili kenraali Jordan Staal on vienyt homman tätäkin pidemmälle ja julkaissut Rantasesta hilpeän etsintäkuulutuksen.
– Luotettavien tietojen mukaan petturi Mikko Rantanen on nähty Raleighin liepeillä ja liikkuu Dallasin virkaveljiensä kanssa. Nuo miehet eivät tule kaupunkiin ystävinä, vaan vihollisina, parodiatili hekumoi julkaisemansa leikkimielisen etsintäkuulutusilmoituskuvan yhteydessä.
Myös Dallas-fanit odottavat ottelua ja Rantasen mahdollista reaktiota kylmään kohteluunsa.
– En malta odottaa, että kuulen Raleighin buuavan Mikko Rantaselle aina, kun hän koskee kiekkoon. Toivottavasti hän tekee hattutempun, eräs Dallas-fani kirjoittaa.