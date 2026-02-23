Yhdysvaltojen jääkiekkomaajoukkueen pukukoppijuhlista on vuotanut sosiaaliseen mediaan videoita, joissa päähuomio kiinnittyy FBI:n pääjohtajaan Kash Pateliin.

Olympiakultaa sunnuntaina juhlineen Yhdysvaltojen miesten jääkiekkomaajoukkueen pukukoppijuhlista on vuotanut videoita, joissa näkyy, miten FBI:n pääjohtaja Kash Patel ottaa ilon irti voitosta pelaajien kanssa.

Patel muun muassa kittaa olutta innokkaaseen tahtiin ja osallistuu tunteella pelaajien yhteislauluun. Virkansa aikana kohua herättänyt FBI-johtaja on tunnustautunut suureksi jääkiekon ystäväksi.

Patel oli finaalissa Yhdysvaltain valtiojohdon edustaja, kun presidentti Donald Trump oli estynyt matkustamasta paikan päälle Milanoon.

– Erittäin huolestuneelle medialle – kyllä, rakastan Amerikkaa ja olen äärimmäisen otettu, kun ystäväni, juuri kultaa voittanut Team USA, kutsuivat minut pukuhuoneeseen juhlimaan historiallista hetkeä poikien kanssa, Patel kirjoitti X:ssä, kun videot kopista alkoivat levitä sosiaalisessa mediassa.

FBI:n virallisen tiedon mukaan Patelilla oli Milanossa useita virallisia tehtäviä Yhdysvaltojen ja Kanadan finaaliottelun ohella.

Toisella vuodetulla videolla on kuvattu, miten Donald Trump puhui Yhdysvaltojen pelaajille voiton jälkeen. Patel piteli joukkueelle puhelintaan, josta Trump kuului kaiutinasetuksella. Toisella kädellään hän sihauttaa sujuvasti oluttölkin auki.

Trump kutsui joukkueen tiistaiksi Washingtoniin kuulemaan presidentin pitämää vuotuista Kansakunnan tila -puhetta.

– Me laitamme Kashin tai armeijan hakemaan teitä jätkiä, Trump sanoi.

– Minä hoidan tämän. Minä vittu hoidan, Patel hykerteli.

Trump kehui puhelun aikana useampaan kertaan Yhdysvaltojen maalivahtia Connor Hellebuyckia, joka pelasi Kanadaa vastaan loistavan ottelun.

– Haluan erityisesti kätellä maalivahtia, Trump ilmoitti.