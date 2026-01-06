Loukkaantumisestaan toipuva Patrik Laine pystyy jo harjoittelemaan omatoimisesti jäällä.

Toimittaja Patrick Guillet julkaisi X-tilillään videon, jolla Laine harjoittelee jäällä yksin Montrealin pelaajakehitysjohtajan Adam Nicholasin ohjauksessa. Videolla Laine pystyy tekemään jo teräviä suunnanmuutoksia ja laukomaan kiekkoa.

– Suomalainen vaikuttaa olevan erittäin hyvässä kunnossa. Hän luistelee erittäin hyvin ja vaikuttaa nopealta., Guillet kirjoittaa.

Laine joutui lokakuun lopulla leikkaukseen keskivartalon lihasvamman takia. Tuolloin suomalaisen arvioitiin olevan sivussa kolmesta neljään kuukautta.

Guillet'n videon perusteella Laineen kuntoutuminen on hyvällä mallilla. Montrealin GM Kent Hughes kertoi kuitenkin medialle, että vaikka Laine pystyykin jo luistelemaan, ei paluuaikataulussa ole muutoksia.

Laine ehti pelata vain viisi ottelua ennen loukkaantumistaan.