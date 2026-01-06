Suomalaismaalivahti Justus Annunen on tehnyt kahden vuoden jatkosopimuksen jääkiekon NHL-seura Nashville Predatorsin kanssa.
NHL:n verkkosivujen mukaan sopimus alkaa kaudesta 2026–2027 ja on arvoltaan 2,5 miljoonaa dollaria eli noin 2,1 miljoonaa euroa.
Colorado Avalanche varasi Annusen vuonna 2018, mutta läpimurto jäi tekemättä kausina 2021–2024. Annunen siirtyi Nashvilleen loppuvuodesta 2024 ja on kypsynyt suomalaismaalivahti Juuse Saroksen varamiehenä.
Annunen saavutti alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruuden 2018 ja torjui alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa 2020. Viime keväänä hän oli Suomen miesten maajoukkueen kolmosmaalivahtina MM-kilpailuissa.