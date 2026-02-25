Olympialaisissa loukkaantunut Sidney Crosby on ainakin kuukauden sivussa NHL-seura Pittsburgh Penguinsin vahvuudesta.
Crosby loukkaantui Milanon olympialaisten puolivälieräottelussa Tshekkiä vastaan puolustaja Radko Gudasin taklauksesta.
Kanadalaistähden seura Pittsburgh Penguins tiedotti keskiviikkona, että Crosby on asetettu loukkaantuneiden listalle. Hän on sivussa tositoimista vähintään neljän viikon ajan alavartalovamman takia.
NHL-divisioonassaan toisena oleva Pittsburgh saattaa saada Crosbyn takaisin vielä huhtikuun puoliväliin jatkuvan runkosarjan aikana.