Panthersin mestaruusputki uhkaa katketa jo runkosarjaan. Florida Panthersin suomalaiskapteeni Aleksander Barkov on saanut jääkiekkouralleen uutta perspektiiviä hankalasta loukkaantumisestaan.

Floridan kahtena viime kautena NHL:n mestariksi johtanut Aleksander Barkov loukkasi polveaan syyskuun lopulla törmättyään harjoituksissa joukkuetoveriinsa Niko Mikkolaan, ja leikkauksen jälkeen toipumisajaksi arvioitiin 7–9 kuukautta.

Barkov toivoo palaavansa Floridan kokoonpanoon kevään pudotuspeleissä, mutta Panthersin mestaruusputki uhkaa tällä haavaa katketa jo runkosarjaan. Florida on itäisen konferenssin viimeisestä pudotuspelipaikasta kahdeksan pisteen päässä, joten joukkue tarvitsisi 25 viimeisestä runkosarjapelistään ison kasan voittoja.

– Tämä (loukkaantuneena oleminen) on ollut vaikeaa, mutta olen yrittänyt löytää positiivisia asioita. Ehkä tällainen pitkä toipuminen auttaa minua tulevaisuudessa ja voin palata otteluihin kirkkaammalla mielellä ja kropalla. Toivottavasti urani voi jatkua pidempään. Tällaisia asioita sitä miettii, kun eteen tulee vastoinkäymisiä, Barkov sanoi NHL:n haastattelussa.

Barkov, 30, puhui tiistaina Floridassa ensimmäistä kertaa julkisesti loukkaantumisensa jälkeen. Barkov lahjoitti seitsennumeroisen summan Floridassa Hollywoodin kaupungissa toimivalle lastensairaalalle, jota suomalaistähti on tukenut aiemminkin avokätisesti.

Viime vuonna Barkov sai NHL:n King Clancy -palkinnon johtajuudestaan ja hyväntekeväisyystyöstään.

"Olen hyvissä käsissä"

Barkov pääsi palaamaan jääharjoitusten pariin jo tammikuussa, joten suomalaistähti on syystäkin tyytyväinen toipumisensa etenemiseen.

– Olen todella tyytyväinen siihen, missä olen nyt. Aikataulu on minulla tiedossa, ja olen hyvissä käsissä. Panthersissa on loistavat kirurgit, fysioterapeutit ja lääkärit. Luotan heihin, ja he tekevät aina oikean päätöksen, Barkov vakuutti.

Barkovin oli määrä toimia Suomen kapteenina olympialaisissa, mutta hän joutui seuraamaan Leijonien pronssiturnausta koti-Floridassa. Olympiamahdollisuuden menettäminen kirkastui suomalaistähdelle vasta kun kisat olivat nurkan takana.

– Toivottavasti saisin vielä jonain päivänä mahdollisuuden pelata olympiakisoissa, Barkov toivoi.