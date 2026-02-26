Buffalo Sabresin Ukko-Pekka Luukkonen torjui 27 kertaa New Jersey Devilsiä vastaan ja sai valinnan ottelun ykköstähdeksi. Buffalo voitti ottelun maalein 2-1.

Katso pääkuvan videolta Ukko-Pekka Luukkosen torjuntoja.

Luukkonen yllätettiin ensimmäisen kerran vain kaksi ja puoli minuuttia ennen kolmannen erän päättymistä. New Jersey teki tässä kohtaa ottelun viimeiseksi jääneen 1-2-osuman.

26-vuotias suomalaisvahti otti kauden 12:nnen voittonsa. Otteluita on kertynyt 22 kappaletta. Luukkosella on suomalaisvahdeista paras torjuntaprosentti sekä ainoana alle kolmen päästettyjen maalien keskiarvo.

Buffalo on voittonsa turvin itäisessä konferenssissa viidentenä, kun otteluita on takana 58. New Jersey on samassa konferenssissa toiseksi viimeisenä.