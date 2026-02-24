NHL:ssä pelaavan Dallas Starsin suomalaistähti Mikko Rantanen on sivussa viikkoja.
Rantanen loukkaantui Kanadaa vastaan pelatussa olympiavälierässä, eikä hän pelanut alavartalovamman vuoksi lainkaan pronssiottelussa.
Dallas löi suomalaistähden maanantaina loukkaantuneiden listalle. Dallasin päävalmentaja Glen Gulutzan kertoi pohjoisamerikkalaismedialle, että Rantanen on sivussa ainakin kaksi viikkoa.
Dallas-luotsin mukaan poissaolo voi venyä pidemmäksikin, mutta Rantanen nähdään kyllä kaukalossa ennen runkosarjan päättymistä.
Dallasin kausi jatkuu torstain vastaisena yönä kotiottelulla Seattle Krakenia vastaan. Runkosarja päättyy joukkueen osalta 15. huhtikuuta.