Montreal Canadiensin Patrik Laineella on alavartalovamma, seura kertoo.
Montrealin tiedotteen mukaan Laine kärsii alavartalovammasta, jota arvioidaan päivittäisellä tasolla. Suomalainen ei osallistunut tänään Canadiensin jääharjoitukseen.
Myös Canadiensista kirjoittava NHL-toimittaja Patrick Friolet raportoi suomalaisen kärsivän loukkaantumisesta. Vielä eilen Laine treenasi normaalisti.
Laine on pelannut kuluvalla kaudella vain viisi runkosarjaottelua. Hän kävi operaatiossa lokakuussa. Sittemmin suomalainen on palannut harjoitusvahvuuteen. Laine on harjoitellut täysipainoisesti jo muutamien viikkojen ajan.
Hyökkääjä on kasvavien siirtohuhujen kohteena. Hänen sopimuksensa umpeutuu tähän kauteen, ja pohjoisamerikkalaismediassa on esitetty voimistuvin äänin, että Montreal haluaisi suomalaisesta eroon ennen siirtorajan umpeutumista.