Florida Panthersin suomalaiskapteeni Aleksander Barkov on tehnyt miljoonalahjoituksen Floridassa sijaitsevalle Joe DiMaggion lastensairaalalle.
JDCH ilmoitti tiistaina, että Barkov on tehnyt sairaalalle seitsennumeroisen lahjoituksen. Barkov on tehnyt hyväntekeväisyystyötä lastensairaalalle jo pitkään. Hän on lahjoittanut sairaalalle jokaisesta NHL-tehopisteestään rahaa yhteensä jo yli 400 000 dollarin edestä.
Lastensairaala ilmoitti myös, että jatkossa sairaalan urheilulääketiedeohjelma kantaa Barkovin nimeä.
JDHC näytti Barkoville videon, jossa lapsipotilaat kiittävät vuolaasti Barkovia lahjoituksestaan. Video sai suomalaistähden herkistymään.
– Saitte minut itkemään ensimmäistä kertaa elämässäni, Barkov totesi Floridan sisäpiiritoimittajan Jameson Oliven mukaan.
– En voi sanoin kuvailla, mitä tämä merkitsee minulle ja perheelleni, että sukunimemme on osa urheilulääketiedeohjelmaa. Unelmoin lapsena NHL:stä, mutta en ikinä olisi voinut unelmoida tästä hetkestä, Barkov jatkoi.
Barkovin hyväntekeväisyystyö palkittiin viime kauden päätteeksi myös NHL:n toimesta, kun Barkov voitti humanitäärisestä työstä jaettavan King Clancy Memorial Trophyn.