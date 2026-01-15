Keskusrikospoliisi kertoo saaneena esitutkinnan valmiiksi Raaseporin epäillystä murhasta.

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi Raaseporissa helmikuussa 2025 tapahtuneen henkirikoksen esitutkinnan. Esitutkinnan perusteella kolmea 1970- ja 1980-luvulla syntynyttä ulkomaalaistaustaista miestä epäillään murhasta. Epäillyt tekijät ovat Puolan ja Ukrainan kansalaisia.

Henkirikoksen uhri oli vuonna 1974 syntynyt Liettuan kansalainen, ja hän ei asunut vakituisesti Suomessa. Osa epäillyistä tunsi uhrin entuudestaan.

KRP ei halua toistaiseksi kertoa murhan epäiltyä motiivia julkisuuteen. Myöskään sitä, onko epäillyillä mahdollisesti kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen ei paljasteta.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos sai 1.3.2025 hätäkeskuksen kautta ilmoituksen, että Raaseporissa oli löytynyt kuollut henkilö.

MTV:n tietojen mukaan uhri löytyi kuolleena Raaseporissa sijaitsevasta vuokramökistä. MTV:n tietojen mukaan henkirikos paljastui, kun mökkiä oltiin menossa siivoamaan.

Yhteistyötä Puolan poliisin kanssa

Poliisi epäili alusta alkaen henkilön kuolleen henkirikoksen seurauksena. Henkirikoksen tutkinta muuttui esitutkinnan edetessä epäillystä taposta murhaksi.

Epäillyt tekijät olivat ehtineet poistua maasta, ennen kuin teko tuli poliisin tietoon. Epäiltyjen sijainti saatiin selville kansainvälisen poliisiyhteistyön seurauksena, ja heidät otettiin kiinni yhteistyössä Puolan poliisin kanssa huhtikuun alussa 2025.

Kaikki kolme epäiltyä on nyt saatu sittemmin Puolasta Suomeen, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja, keskusrikospoliisin rikoskomisario Mikko Salminen MTV Uutisille.

Salminen sanoo, että esitutkinta on esimerkki siitä, että vakavia rikoksia ei pääse Suomesta pakoon ulkomaille.

– Kaksi heistä saatiin Suomeen huhti-toukokuun aikana. Kolmas luovutettiin vasta marraskuussa, Salminen kertoo.