Poliisi etsii kolmea Raaseporin epäiltyä tappajaa – uhri tuli Suomeen vasta hiljattain

Tapausta tutkii keskusrikospoliisin ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen yhteinen tutkintaryhmä.

Poliisi kertoo edistyneensä Raaseporissa helmikuun alussa tapahtuneen henkirikoksen tutkinnassa.

MTV:n tietojen mukaan uhri löytyi kuolleena Raaseporissa pienessä saaressa sijaitsevasta vuokramökistä lauantaina 1. helmikuuta. MTV:n tietojen mukaan henkirikos paljastui, kun mökkiä oltiin menossa siivoamaan.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jan Aarnisalo keskusrikospoliisista kertoo nyt, että rikoksen uhri on mies, joka on erään ulkomaan kansalainen.

– Hän on tullut Suomeen vasta hiljattain, Aarnisalo sanoo.

Kolme rikoksesta epäiltyä henkilöä on tällä hetkellä vangittu poissaolevana. He ovat vuosina 1978, 1980 ja 1982 syntyneitä miehiä, joilla on ulkomaalaiset nimet. Heitä epäillään taposta.

Aarnisalon mukaan poliisilla on ajatuksia siitä, missä miehet ovat.

– Toki meillä on, mutta en avaa niitä ollenkaan. Tutkinta on kuitenkin vielä alkuvaiheessa, mutta mielestäni tämä on edennyt parissa viikossa tosi hyvin, Aarnisalo sanoo.

Aarnisalo ei ota kantaa myöskään siihen, kytkeytyykö henkirikos esimerkiksi huumekauppaan. Mediatietojen mukaan yksi epäillyistä on samanniminen ja -ikäinen kuin eräässä toisessa maassa vuonna 2023 huumekaupasta syytetty mies.

Hänen mukaansa tutkintaan liittyy haasteita ja elementtejä, jotka vaikeuttavat asiasta puhumista julkisuudessa.

Poliisi esimerkiksi tekee kuulusteluja ja käy läpi teknisessä tutkinnassa taltioitua aineistoa. Lisäksi se tekee kansainvälistä yhteistyötä ja vaihtaa tietoja ulkomaisten viranomaisten kanssa.

Haasteita on tuottanut myös se, että Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on päättänyt jo kahdesti olla vangitsematta poliisin aiemmin vangittavaksi esittämiä virolaisia henkilöitä.

– Oikeus teki sen päätöksen, minkä teki. Me poliisissa jatkamme tiiviisti esitutkintaa oikeuden päätöksestä huolimatta ja toivoakseni pääsemme myös eteenpäin, Aarnisalo tuolloin.

