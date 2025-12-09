Liverpoolin Mestarien liiga -vierasreissulta pudotettu Mohamed Salah on julkaissut kuvan Instagram-tilillään.
Viime otteluissa vaihtopenkille joutunut ja tilanteestaan kovin turhautunut Salah avautui lauantaisen Leeds-ottelun jälkeen suorasanaisesti tilanteestaan medialle.
Rajun ulostulon seurauksena Liverpool rankaisi supertähteään jättämällä hänet kokonaan Interiä vastaan pelattavan Mestarien liiga -ottelun ulkopuolelle.
Liverpooliin jätetty Salah ei jäänyt tilanteessa hiljaiseksi. Hän julkaisi tiistaina Instagram-tilillään kuvan, jossa hän istuu yksin muutoin tyhjällä Liverpoolin harjoituskeskuksen kuntosalilla.
Vaikka Salah ei ole lisännyt kuvaan lainkaan saatesanoja, voi kuvan tulkita kahdella eri tavalla.
Julkaisua voi osaltaan pitää jonkinlaisena kannanottona valloillaan olevaan hankalaan tilanteeseen ja siihen, että Salah joutui jäämään yksin Englantiin muun joukkueen matkustaessa Milanoon. Voiko julkaisun ajankohta ja tyyli olla sattumaa?
Toisaalta kuvan voi myös tulkita niin, ettei Salah ole jäänyt lepäämään laakereillaan, vaan paiskii yhä hartiavoimin töitä tilanteen korjaamiseksi.