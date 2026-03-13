Kesäkuussa käynnistyvissä jalkapallon MM-kisoissa nähdään useampia uusia sääntöjä ja vanhojen täsmennyksiä. Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on vahvistanut pykälät, joilla halutaan puuttua esimerkiksi vaihtopelaajien toimintaan ja lisätä videotuomareiden vaikutusvaltaa.

Pois vaihdettavien pelaajien on kisoissa jätettävä kenttä kymmenessä sekunnissa. Jos aikaa kuluu enemmän, kentälle tulevan pelaajan on odotettava minuutti ennen liittymistään peliin.

Rajaheitot on heitettävä jatkossa viiden sekunnin sisällä, muuten pallo annetaan vastustajalle. Lisäksi kentän pinnassa hoidettavien pelaajien on poistuttava pelistä minuutiksi.

Yksi merkittävimmistä muutoksista koskee videotuomarointijärjestelmä VARia, joka saa puuttua kisoissa myös toiseen keltaiseen korttiin sekä kulmapotkuihin, jos niihin on liittynyt selkeä tuomarivirhe.

Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa pelattavat kilpailut alkavat 11. kesäkuuta. Loppuottelu on ohjelmassa heinäkuun 19. päivä.

Lue myös: Trumpin lausunto aiheutti järkytyksen