Liverpoolin supertähti Mohamed Salah on täysin kypsä viimeaikaiseen kohteluunsa.
Salah on ajautunut viime viikkoina tukalaan asemaan Liverpoolissa. Liverpoolin kausi alkoi vahvasti, mutta nyt hallitseva mestari on ajautunut synkkään kierteeseen. Joukkue on voittanut kymmenestä edellisestä Valioliiga-ottelustaan vain kaksi. Sarjataulukossa joukkue on valahtanut kahdeksanneksi.
Kuten Liverpoolinkin, on Salahinkin otteet olleet vaisuja. Viime kauden maalikuningas on tehnyt 13 ottelussa vain neljä osumaa. Alkukaudella Salah pelasi järjestään täydet 90 minuuttia, mutta marraskuun lopulla tilanne kääntyi päälaelleen.
Salah istui 30. marraskuuta pelatun West Ham -ottelun kokonaan vaihtopenkillä. Keskiviikkona Salah pelasi Sunderlandia vastaan vain puolet pelistä ja lauantaina Salah seurasi taas koko Leeds-ottelun penkiltä.
33-vuotias supertähti on kyllästynyt tilanteeseensa. Hän kokee, että hänestä on tehty syntipukki Liverpoolin kehnoon vireeseen.
– Kolmatta kertaa penkillä ensimmäistä kertaa urallani. Olen todella, todella pettynyt. Olen tehnyt niin paljon tämän seuran eteen vuosien varrella – varsinkin viime kaudella. Nyt istun penkillä, enkä tiedä edes miksi, Salah kummastelee The Athleticille