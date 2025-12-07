



Mohamed Salahilta raju purkaus kohtelustaan – välit päävalmentajaan tulehtuneet: "Joku halusi, että saan syyt niskoilleni" Mohamed Salah on joutunut Liverpoolissa sivurooliin. Julkaistu 07.12.2025 08:58 Riku Hellanto riku.hellanto@mtv.fi RikuHellanto Liverpoolin supertähti Mohamed Salah on täysin kypsä viimeaikaiseen kohteluunsa. Salah on ajautunut viime viikkoina tukalaan asemaan Liverpoolissa. Liverpoolin kausi alkoi vahvasti, mutta nyt hallitseva mestari on ajautunut synkkään kierteeseen. Joukkue on voittanut kymmenestä edellisestä Valioliiga-ottelustaan vain kaksi. Sarjataulukossa joukkue on valahtanut kahdeksanneksi. Kuten Liverpoolinkin, on Salahinkin otteet olleet vaisuja. Viime kauden maalikuningas on tehnyt 13 ottelussa vain neljä osumaa. Alkukaudella Salah pelasi järjestään täydet 90 minuuttia, mutta marraskuun lopulla tilanne kääntyi päälaelleen. Salah istui 30. marraskuuta pelatun West Ham -ottelun kokonaan vaihtopenkillä. Keskiviikkona Salah pelasi Sunderlandia vastaan vain puolet pelistä ja lauantaina Salah seurasi taas koko Leeds-ottelun penkiltä. 33-vuotias supertähti on kyllästynyt tilanteeseensa. Hän kokee, että hänestä on tehty syntipukki Liverpoolin kehnoon vireeseen. – Kolmatta kertaa penkillä ensimmäistä kertaa urallani. Olen todella, todella pettynyt. Olen tehnyt niin paljon tämän seuran eteen vuosien varrella – varsinkin viime kaudella. Nyt istun penkillä, enkä tiedä edes miksi, Salah kummastelee The Athleticille





.

– Minusta tuntuu siltä, että seura on heittänyt minut bussin alle. Siltä minusta tuntuu. On selvää, että joku halusi, että minä saan kaikki syyt niskoilleni. Minulle tehtiin paljon lupauksia kesällä, ja nyt olen ollut vaihtopenkillä kolme kertaa peräkkäin, joten en voi sanoa, että lupauksia olisi pidetty, Salah jatkaa.

Salahin mukaan välit päävalmentaja Arne Slotiin ovat yhtäkkiä tulehtuneet.

– Olen sanonut monta kertaa, että minulla oli hyvät välit päävalmentajaan, mutta yhtäkkiä minulla ei ole mitään suhdetta häneen. En tiedä miksi, mutta minusta tuntuu, ettei joku halua minua tähän joukkueeseen, Salah tylyttää.

– Se sattuu. En hyväksy sitä. En tiedä, miksi näin tapahtuu minulle. En ymmärrä. Missä tahansa muualla jokainen seura suojelisi pelaajaansa. Minä näen tilanteen niin, että "heitetään Mo bussin alle, koska hän on nyt se ongelma". Minusta minä en ole ongelma. Olen tehnyt niin paljon tämän seuran eteen. Minun ei tarvitse taistella joka päivä asemastani, koska olen ansainnut sen. En ole suurempi kuin kukaan muu, mutta olen ansainnut paikkani, Salah painottaa.

Viime viikkoina egyptiläistähti on pyörinyt siirtohuhujen kohteena ja useamman saudiarabialaisseuran on kerrottu jahtaavan Salahia.

Salah itse suhtautuu tulevaisuuteensa vielä vaitonaisesti. Vuodenvaihteessa Salah suuntaa Egyptin kanssa Afrikan mestaruuskisoihin. Se, palaako Salah kisojen jälkeen enää lainkaan Liverpooliin, on vielä suuri mysteeri.

– Jalkapallossa ei ikinä tiedä, mitä tapahtuu. En hyväksy tilannettani. Olen tehnyt niin paljon tämän seuran eteen. En sano, että tätä on mahdoton selvittää. En tiedä, mitä tapahtuu seuraavaksi.