NHL:n suomalaistähti Patrik Laine on vastannut pelaamistaan arvostelleelle asiantuntijalle Instagram-näpäytyksellä.
Laine sai osakseen kovaa kritiikkiä seuraansa Montreal Canadiensia läheltä seuraavassa The Sick Podcast with Tony Marinaro -ohjelmassa.
Kiekkoanalyytikko Marc Dumont kertoi jaksossa yllättyneensä siitä, ettei Laineen teholukema Montrealissa ole pahempi kuin nykyinen -17.
– Patrik Laine on NHL:n huonoin pelaaja viidellä viittä vastaan. Kaikki, jotka ovat pelanneet hänen kanssaan, ovat olleet vaikeuksissa tasaviisikoin pelattaessa, Dumont latasi.
– Hän ei ole vain pieni haitta vaan suorastaan ankkuri.
Laine päätti näpäyttää Dumontia The Sick Podcastin tekemässä Instagram-julkaisussa.