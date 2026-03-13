Suvi Minkkinen on sijoittunut 11:nneksi ampumahiihdon naisten maailmancupin pikakilpailussa Virossa.

Minkkinen ampui Otepään ampumahiihtostadionilla yhden ohilaukauksen pystypaikalta. Suomen maajoukkuetähti taipui kisan voittaneelle Ranskan Julia Simonille 70 sekunnilla.

Minkkinen jatkaa maailmancupin kokonaistilanteessa toisena.

Yhden sakkokierroksen kiertänyt Inka Hämäläinen ylsi kilpailussa pirteästi 25:nneksi.

Venla Lehtonen ampui myös yhden ohilaukauksen, mutta hänen hiihtonsa ei kulkenut ja loppusijoitus oli 61:s. Sonja Leinamo oli 64:s ja Noora Kaisa Keränen 96:s, joten suomalaisviisikosta vain Minkkinen ja Hämäläinen pääsivät huomiseen takaa-ajokisaan.