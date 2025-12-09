Liverpool rankaisi kovalla tavalla rajun ulostulon tehnyttä Mohamed Salahia jättämällä tämän kokonaan Italiaan matkanneen Mestarien liiga -kokoonpanon ulkopuolelle.

Salah antoi lauantaina rajun ulostulon tilanteestaan jäätyään kolmen viime ottelun aikana jo toisen kerran ilman peliminuutteja.

Liverpool reagoi supertähtensä tylytykseen voimakkaasti jättämällä hänet kokonaan tiistaina Interiä vastaan pelattavan Mestarien liiga -kokoonpanon ulkopuolelle.

– Olemme ilmoittaneet hänelle, ettei hän matkusta kanssamme. Se on ainoa asia, josta olemme hänelle kommunikoineet. Tietysti ennen lauantaita olemme puhuneet paljon – joskus pidempään joskus lyhyesti, Liverpoolin päävalmentaja Slot kommentoi ottelun lehdistötilaisuudessa.

Slotille Salahin suorasanainen purkaus tuli suurena yllätyksenä.

– Hänellä on oikeus tuntea niin kuin hän tuntee. Minä en ole tuntenut niin lainkaan ennen lauantai-iltaa, koska hän oli todella kunnioittava valmennusta ja joukkuetovereitaan kohtaan. Sen takia oli yllätys, kun hän antoikin nuo kommenttinsa. Minun reaktioni siihen on selkeä. Hän ei ole mukanamme nyt, Slot kertoo.

Slotin mukaan hänellä ja Liverpoolilla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin rangaista Salahia.

– Yleensä olen rauhallinen ja kohtelias, mutta se ei tarkoita, että olisin heikko. Joten jos pelaaja kommentoi tällaisia asioita, – niin silloin minulla ja meillä seurana on vastuu reagoida. Ja reagoimme tavalla, jonka voitte nyt nähdä. Hän ei ole täällä.

– Hänellä on täysi oikeus tuntea näin, mutta hänellä ei ole oikeutta jakaa tunteitaan medialle. Tai no, hänellä on siihen oikeus, mutta sitten on meidän tehtävämme reagoida siihen, Slot sanoo.

Salahin purkaus on herättänyt runsaasti keskustelua jalkapallopiireissä. Jo aiemmin jalkapallolegenda Wayne Rooney kritisoi voimakkaasti egyptiläistähteä.

Nyt myös Liverpoolin seuralegenda ja Sky Sportsin asiantuntijana toimiva Jamie Carragher lyttäsi Salahin toiminnan täysin.

– Minusta se, mitä hän teki pelin jälkeen, oli häpeällistä. Osat ovat mieltäneet sen vain tunteikkaaksi purkaukseksi, mutta minusta se ei ollut niin, Carragher ärähtää Sky Sportsin mukaan.

– Aina kun Mo Salah pysähtyy haastateltavaksi mixed zonelle, minkä hän on tehnyt ehkä neljästi kahdeksan Liverpool-vuotensa aikana, hän ja hänen agenttinsa ovat suunnitelleet sen aiheuttaakseen maksimaalista tuhoa ja vahvistaakseen hänen omaa asemaansa.

Tulenarka tilanne on nostanut ilmaan suuria kysymyksiä Salahin tulevaisuudesta Liverpoolissa. Jo syksyn aikana saudiarabialaisseurojen on kerrottu olevan hyvinkin kiinnostuneita Salahin palveluksista.

Myös Slotilta kysyttiin suoraan, uskooko hän, että Salah on pelannut viimeisen ottelunsa Liverpool-paidassa.

– En tiedä. En voi vastata tuohon kysymykseen tällä hetkellä.

Liverpool kohtaa Interin Mestarien liigassa tiistaina. Ottelua voi seurata MTV Katsomosta kello 22.00 alkaen.