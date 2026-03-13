Malesialaismies pääsi ennätystenkirjaan hampaidensa vuoksi.
Normaalisti aikuisen ihmisen suussa on 32 hammasta, mutta Prathab Muniandyn, 33, tilanne on toisenlainen.
Malesialaismiehen suussa on hurjat 42 hammasta, ja hän on hammasmäärällään ansainnut paikan Guinnessin ennätystenkirjassa.
– Ihmiset ovat yleensä hyvin yllättyneitä, ja eivät ole aluksi uskoa sitä, sanoo Muniandy Guinnessin ennätystenkirjan haastattelussa.
Mies ei ole ollut tietoinen hammastilanteestaan montaa vuotta. Mies kertoo maininneensa perheelleen vuonna 2021 hammashavainnoistaan.
Laskujen mukaan hampaita oli tuolloin 38. Hammasröntgenissä paljastui, että suussa oli vielä neljä vielä puhkeamatonta hammasta.
– Alkuvuoteen 2023 mennessä huomasin, että minulla oli yhteensä 42 hammasta.
Suurin osa hampaista on kasvanut suoraan, eikä mitään negatiivisia seurauksia ole miehen mukaan ollut.