Pitbull konsertoi Suomessa tämän vuoden joulukuussa kaksi kertaa. Liput menivät perjantaina kuumille kiville.
Liput jenkkiartisti Pitbullin keikoille hupenivat hetkessä perjantaiaamuna 13. maaliskuuta. Liput tulivat myyntiin kello 10.00 ja jo varttia yli lippukauppa ammotti tyhjyyttään yksittäisiä lippuja lukuun ottamatta. Jonossa oli pahimillaan 30 000 potentiaalista ostajaa.
Lippujen ennakkomyynti alkoi jo 11. maaliskuuta.
Live Nationalilta kerrotaan, että he eivät voi sopimusteknisistä syistä kommentoida tarkempia lipunmyyntilukuja tai myyntivaiheisiin liittyviä määriä.
– Voimme kuitenkin todeta, että kiinnostus keikkoja kohtaan on ollut erittäin suurta heti julkistuksesta lähtien, Live Nationilta viestitetään.
Viime viikolla uutisoitiin, että yhdysvaltalainen Grammy-palkittu Pitbull saapuu esiintymään Suomeen. Artistin ilmoitettiin nousevan Helsingin Veikkaus Arenan lavalle maanantaina 7. joulukuuta 2026.
Keskiviikkona 11. maaliskuuta tiedotettiin lisäkeikasta, joka järjestetään suuren kysynnän vuoksi. Pitbull esiintyy