Celticin ja Rangersin välinen Skotlannin cupin puolivälieräottelu päättyi karuun kaaokseen.

Tasainen ottelu eteni 0–0-lukemissa aina jatkoajan kautta rangaistuspotkukilpailuun asti. Siinä Celtic oli lopulta parempi ja marssi jatkoon. Celticin suomalaisvahti Viljami Sinisalo pelasi jälleen hienon ottelun skottijätin tolppien välissä.

Konkarivahti Kasper Schmeichelin ollessa sivussa Sinisalo on tarttunut näytönpaikkaansa kaksin käsin. Sinisalo on torjunut helmi-maaliskuussa neljästä pelaamastaan ottelusta kolme voittoa ja pitänyt maalinsa kahdesti puhtaana.

Ottelun jälkeen kentällä syttyi kaaos, kun ensin riemastuneet Celtic-fanit ja tämän jälkeen tappiosta raivostuneet Rangers-fanit rynnivät kentälle. Kentällä lensi myös lukuisia raketteja. Poliiseilla ja järjestyksenvalvojilla oli täysi työ pitää fanit erossa toisistaan.

Skotlannin jalkapalloliitto tuomitsi tapahtumat jyrkästi.

– Tuomitsemme kentälle juosseiden kannattajien käytöksen Ibrox Stadiumilla pelatun cup-puolivälierän jälkeen. Tutkinta käynnistetään välittömästi protokollan mukaisesti, Skotlannin jalkapalloliitto viestii X-tilillään.