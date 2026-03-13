Kiekko-Espoo tekee Sportista selvää jälkeä. Sarjajumbo otti avauserässä neljä omiin.

Espoo hakee keskikastissa lopullista sijoitustaan, mutta Sportin kausi on ollut pitkään ohi. Se on sarjan viimeinen ja myi kaikki parhaat pelaajansa taloudellisista syistä.

Perjantai-ilta Espoossa sai rajun alun, kun isännät takoivat peräti neljä kaappia vaasalaisten verkkoon. Maalinteossa onnistuivat Arvid Aronsson, Cameron Hillis, Joni Jurmo ja Kristian Näkyvä.

Maaleista kolme viimeistä syntyi kahden minuutin sisään erän puolivälin jälkeen.

Kouvolassa KooKoo otti ohjat, kun vastassa on 14 kenttäpelaajan junioripitoisella rosterilla pelaava Jukurit. KooKoo nappasi erätaukojohdoksi 2–0. Maaleista vastasivat Akseli Mäkinen ja Veeti Miettinen.

Tappara tuli ovista kuin yleinen syyttäjä ja karkasi jo 3–0-johtoon Lukkoa vastaan. Raumalaiset kavensivat, mutta tamperelaisseura on lähellä varmistaa runkosarjan voiton. Siihen riittää voitto, tavalla tai toisella.