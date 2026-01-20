Moni eduskuntaryhmä kertoo STT:lle aikovansa tehdä ylimääräisen kyselyn avustajien epäasiallisesta kohtelusta.

SDP:n kansanedustaja Ville Merinen keskustelee tänään eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon (ps.) ja vs. pääsihteeri Mikael Koillisen kanssa epäillyistä häirintätapauksista. Tapaamispäivästä kertoi STT:lle maanantaina Koillinen.

Merinen kertoi eduskunta-avustajien epäasiallisesta kohtelusta Ylen dokumentissa ja myöhemmin Instagramissa. Merinen sanoi, että hänelle on kerrottu kansanedustajien avustajiin kohdistuvasta häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on sanonut aiemmin tiedotusvälineille, että on välttämätöntä selvittää, millaista häirintää kansanedustajien avustajat ovat kohdanneet.

Ylimääräinen kysely kiinnostaa

Iltalehden mukaan kokoomuksen ryhmäkanslia on jo lähettänyt kokoomusavustajille asiaa koskevan kyselyn ja mahdollisista jatkotoimista päätetään myöhemmin. Oppositiopuolue SDP on teettämässä asiasta ulkopuolisen selvityksen omassa ryhmässään.

STT kysyi myös muilta eduskuntaryhmiltä, miten niissä käsitellään asiaa. Moni ryhmistä aikoo tehdä ylimääräisen kyselyn, jota eduskunnan hallinto tarjoaa. Kyselyyn osallistumisesta kertoivat perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja vihreät.

Eduskunta on ilmoittanut teettävänsä kyselyn epäasiallisesta kohtelusta niille kansanedustajien avustajille, jotka työskentelevät eduskunnan kansliassa. Heitä on noin 40. Tätä samaa kyselyä tarjotaan myös kaikkien eduskuntaryhmien käyttöön.

– Ryhmässämme on toimivat prosessit työtyytyväisyyden seurantaan, ja epäkohtiin puututaan, jos niitä havaitaan. Lisäksi meillä toteutetaan eduskunnan hallinnon suosittama ylimääräinen kysely tästä aihepiiristä, viestitti perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä.

"Kuulostaa järkevältä"

Keskusta ei ole vielä käynyt eduskunnan tarjoamasta kyselystä keskustelua, mutta ryhmäjohtaja Antti Kurvisen mukaan kysely "kuulostaa järkevältä". Henkilöstön kanssa on käyty keskustelua sen jälkeen, kun häirintätapauksista uutisoitiin.

– Epäasiallista käytöstä tai häirintää avustajia kohtaan ei ole ilmennyt eduskuntaryhmässä aiemmin tai nyt, hän sanoi.

RKP:n Otto Andersson kertoo, että ryhmä keskustelee häirinnästä laajemmin heti istuntokauden alettua. Hänen mukaansa tällä vaalikaudella ryhmäkanslia ei ole tuonut ryhmäjohdolle käsiteltäväksi eduskunnassa sattuneita epäasiallisen käytöksen tapauksia.

Kristillisdemokraattien tuorein henkilöstöbarometri on viime vuoden toukokuulta, ja siinä ei ryhmäjohtaja Peter Östmanin mukaan tullut esille häirintää tai ahdistelua.

STT ei tavoittanut vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajaa maanantaina.

