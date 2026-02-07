Jussi Halla-aho kertoi Ylen Ykkösaamussa, että hän on todennäköisesti ehdolla seuraavissa eduskuntavaaleissa.

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) ei ottanut kantaa mahdolliseen puolueensa puheenjohtajuuteen Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Helsingin Sanomien lauantaina julkaiseman kyselyn mukaan perussuomalaisten kannattajat haluaisivat Halla-ahon takaisin puolueensa johtoon, jos nykyinen puheenjohtaja Riikka Purra luopuisi tehtävästä.

36 prosenttia nimesi Jussi Halla-ahon parhaaksi vaihtoehdoksi HS:n kyselyssä. Seuraavaana oli Joakim Vigelius 13 prosentin kannatuksella. Myös Sebastian Tynkkynen (11 %) ja Mari Rantanen (10%) saivat kannatusta.

Halla-aho oli puolueen puheenjohtaja vuosina 2017–2021.

Halla-aho sanoi olevansa otettu siitä, että perussuomalaisten kannattajakunta suhtautuu häneen positiivisesti. Hän ei kuitenkaan ottanut kantaa siihen, olisiko hän käytettävissä puheenjohtajan rooliin.

– Luulen, että näiden kyselyjen pääasiallinen tarkoitus on pyrkiä luomaan jonkinlaisia epäilyksiä puheenjohtajan asemasta tai hänen jatkostaan, eikä minulla ole mitään tarvetta ottaa näihin kantaa, Halla-aho sanoi.