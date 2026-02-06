Yhdysvaltain edustajainhuoneen puheenjohtaja ja Israelin parlamentin puhemies ovat keränneet tukea Trumpin Nobelin rauhanpalkinnolle.

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) kommentoi MTV Uutisille, että häneltä on tiedusteltu tukea Yhdysvalloista ja Israelista Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Nobelin rauhanpalkinnolle.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puheenjohtaja Mike Johnson ja Israelin parlamentin puhemies Amir Ohana ovat keränneet parlamenttien puhemiehiltä virallista tukea Trumpin rauhan Nobel-palkinnolle 2026.

MTV Uutiset kysyi eduskunnan puhemieheltä Jussi Halla-aholta, onko tällaista kysytty Suomelta ja jos, mitä on vastattu.

– Kyllä sellaista tiedusteltiin. Perinteen mukaisesti eduskunnan puhemies ei (muiden Pohjoismaiden puhemiesten tavoin) ole yleensä osallistunut yhteiskirjeisiin tai julkilausumiin, kommentoi Halla-aho viestitse MTV Uutisille.

Nobelin rauhanpalkinnon perusteena olisivat Trumpin rauhanpyrkimykset Lähi-idässä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Yhdysvaltain Varsovan-suurlähettiläs ilmoitti eilen katkaisevansa yhteydet Puolan parlamentin puhemieheen, syyttäen häntä Trumpin loukkaamisesta. Puolan parlamentin puhemies oli kritisoinut Trumpin politiikkaa ja kieltäytynyt tukemasta hänen pyrkimyksiään saada Nobelin rauhanpalkinto.