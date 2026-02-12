Opposition kritiikki sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusoa (ps.) kohtaan on ollut lähellä työpaikkakiusaamista, sanoo perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä kokoontui torstaina iltapäivällä pian sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) oli kertonut eroavansa tehtävästään ja jäävänsä sairauslomalle.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jani Mäkelä (ps.) mukaan ryhmässä käytiin lyhyt keskustelu Juuson erosta, ja ryhmä osoitti tälle tukensa.

Mäkelä katsoo Juuson onnistuneen ministerinä hyvin, eikä erossa hänen mukaan ole kyse siitä, että ministerin tehtävä olisi ollut Juusolle liian vaativa.

– Omasta mielestäni hän on suoriutunut tehtävässään hyvin, ja kaikki tuki hänelle.

Mäkelän mukaan opposition kritiikki Juusoa kohtaan on kuitenkin ollut paikoin asiatonta, ja jopa lähellä työpaikkakiusaamista.

– Opposition kritiikki on ollut mielestäni paikoitellen varsin asiatonta, ja mennyt hyvin lähelle työpaikkakiusaamista.

Mihin viittaat?

– Jatkuva räksyttäminen asioista alkaa loppujen lopuksi varmaan tuntumaan, ministeritkin ovat ihmisiä.

Kritiikin ja kiusaamisen raja häilyvä

Poliittisen vastustajan arvostelun ja työpaikkakiusaamisen raja on häilyvä, Mäkelä myöntää.

– Se on veteen piirretty viiva, mutta olen itse kokenut voimakkaana sen kritiikin, jota ministerin henkilöön on kohdistettu. Varsinkin, kun kaikki kritiikin kohteet eivät ole olleet hänen tehtäväkentässään.

Mäkelän mukaan on esimerkiksi soten rahoitus on kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) salkkuun kuuluva asia, mutta tästäkin asiasta on kritisoitu Juusoa, Mäkelä sanoo.

– Se on mielestäni varsin epäoikeudenmukaista.

Mäkelä ei kuitenkaan halua arvioida, onko kritiikki vaikuttanut Juuson päätöksen erota tehtävästään.

– En pysty sillä spekuloimaan, ehkä ministeri itse kommentoi joskus aikanaan.

Juuso on julkisuudessa vastannut muun muassa opposition kritiikkiin sote-leikkauksista ja sairaalaverkkoa koskevista päätöksistä.

Myös perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi aiemmin päivällä tiedotustilaisuudessa, että sosiaali- ja terveysministerin työ on hyvin vaativaa ja yksi hallituksen vaativimmista tehtävistä.

Iltapäivällä ryhmäkokouksen jälkeen Purra sanoi, ettei Juuson ero tullut yllätyksenä. Hän ei kuitenkaan halunnut tarkentaa lausuntoaan.

Purra kertoi jo aiemmin tiedotustilaisuudessa, että Juuson seuraaja valitaan näillä näkymin ensi viikolla. Juuson seuraajalta vaaditaan Purran mukaan ainakin rohkeutta, päättäväisyyttä ja eri suunnista tulevien paineiden kestämistä.