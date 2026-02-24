Kansanedustajat huomioivat myös Ukrainan suurlähettilään, joka oli seuraamassa täysistuntoa.

Eduskunnan täysistunnossa pidettiin tiistaina hiljainen hetki Ukrainan tilanteen vuoksi. Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen alkamisesta Ukrainaan tuli tiistaina kuluneeksi tasan neljä vuotta.



Puhemies Jussi Halla-aho (ps.) totesi avaussanoissaan, että Suomi on tukenut Ukrainaa alusta asti eikä auttamishalun hiipumisesta ole merkkejä.



– Kun epänormaalit olosuhteet jatkuvat pitkään, ne tietyllä tavalla normalisoituvat. Ihmiset turtuvat ja sopeutuvat. Sekä ne, joita asia koskettaa suoraan, että me, jotka seuraamme sitä sivusta, Halla-aho sanoi.



Hän huomautti, että Ukrainassa kasvaa lasten sukupolvi, joka ei ole koskaan kokenut rauhaa.



– Meidän on syytä ajoittain omistaa tälle asialle hetki ajastamme, jotta mielessämme pysyisi kirkkaana se, mistä on kyse.



Paikalla istuntoa seuraamassa oli myös Ukrainan suurlähettiläs Myhailo Vydoinyk.