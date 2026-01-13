Venäjän ex-presidentti Dmitri Medvedev on antanut erikoisen lausunnon Grönlannista.
Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev sanoo, että grönlantilaiset voisivat äänestää liittymisestä Venäjään, jos Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei toimi nopeasti Grönlannin turvaamiseksi.
Medvedev kommentoi asiaa venäläiselle uutistoimistolle Interfaxille, kertoo Reuters.
– Epävirallisten tietojen mukaan muutaman päivän kuluttua saattaa tulla yllättävä kansanäänestys, jossa koko 55 000 asukkaan Grönlanti voisi äänestää liittymisestä Venäjään, Medvedev sanoi Interfaxille.