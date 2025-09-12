Kirjavalikoima ”Medvedevin huvijahdiksi” epäillyllä aluksella yllättää – hyllystä löytyy kiellettyä vastarintakirjallisuutta ja kitkerää Putinin kritiikkiä.

Suomessa pakkohuutokauppaan joutunut, Venäjän ex-presidentti Dmitri Medvedevin omistamaksi epäilty alus Fotinia yllättää kirjahyllyllään. Hyllystä löytyy nimittäin paitsi venäläisiä klassikoita, myös ilmiselvää vastarintakirjallisuutta ja kriittistä Venäjä-historiaa.

Hyllystä löytyvät muun muassa Boris Akunin: Venäjän valtion historia - Tsaari Pietari Suuri, Romanovien talo – tarinoita keisariperheen elämästä, H.M. Karamzin: Venäjän valtion historia, Ilja Ilf & Jevgeni Petrov: Kootut teokset, Theodor Dreiser – Titaani // Rahoittaja // Nero - kootut teokset sekä Alexander Pushkin: Kootut teokset.

Kenties kiinnostavin näistä teoksista on kiivaana Vladimir Putinin vastustajana profiloitunut kirjalilija Boris Akunin, jonka kirjasarjaan Venäjän Valtion historia – tsaari Pietari Suuri kuuluu. Akunin on Venäjällä etsintäkuulutettu, ekstremistiksi luokiteltu historioitsija ja Venäjä-kriitikko, jonka teokset on käytännössä kokonaan kielletty Venäjällä.

Kaikki Akuninin kirjat ja muut julkaisutoimintansa ovat de facto sensuroituja Venäjällä. Hänen kirjansa eivät ole kaupallisesti saatavilla Venäjän markkinoilla – niitä ei paineta, myydä tai jaella kirjakaupoissa, eikä ihme. Akuninin historiasarja sisältää nimittäin kitkerää kritiikkiä Kremlille.

Virallisesti Boris Akuninin Venäjän valtion historia -sarjaa ei ole yksittäisenä teoksena erikseen kielletty Venäjällä, mutta sen julkaiseminen, myyminen ja levittäminen maassa ei ole enää käytännössä mahdollista.

Stalin ja Putin vertailussa

– Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välinen taistelu vaikutusalueista, talouskilpailu ja varustelukilpa määrittelivät historian kulkua 1950–1980-luvuilla. Neuvostoliiton romahduksen jälkeen Venäjä yritti 2020-luvulla palauttaa entisen suuruutensa. Se, mitä näemme nyt, on jatkoa vuoden 1917 tapahtumille, Akunin kirjoittaa sarjassaan.

Akunin luotaa sarjassa mm. nykyistä sotaa ja vertailee mm. Stalinia ja Putinia toisiinsa. Hän myös pilkkaa haastatteluissaan Putinin hallinnon holtittomia natsismi-puheita ja sanan ”sota” kieltämistä Ukrainan tapahtumiin viittaavana sanana:

– Venäjällä on suosittu vitsi: Tolstoin Sota ja Rauha pitäisi nimetä uudestaan: Sen uusi nimi on Erikoisoperaatio ja rauha, Akunin veistelee mm. Al Jazeera-lehdelle.

”Stalin ja Putin – lahjakkaita poliitikkoja ja inhoan heitä molempia”

Akunin on kritisoinut Putinia muun muassa kyseistä teossarjaa käsittelevässä kansainvälisen Insider-lehden haastattelussa vuonna 2024.

– Jotkut pitävät sekä Stalinia että Putinia ”keskinkertaisina miehinä.” Onko tämä mielestäsi oikeutettua, toimittaja kysyi.

– En pidä kumpaakaan keskinkertaisena. Vaikka inhoan heitä molempia, he ovat erittäin lahjakkaita poliitikkoja. Heitä yhdistää megalomaaninen kunnianhimo ja kyky käyttää ihmisiä häikäilemättä hyväkseen. Mutta heidän hallintotyylinsä eroavat ratkaisevasti, Akunin kertoi.

– Stalin oli hyvä strategi, mutta huono taktiikassa – hän kykeni asettamaan suuria, jopa rikollisia, tavoitteita, mutta epäonnistui usein niiden toteuttamisessa, mikä johti valtaviin tappioihin kansalle.

– Putin taas on hyvä taktikko, mutta hänen strategiset tavoitteensa ovat itseään sabotoivia tai täysin saavuttamattomia. Hän ei koskaan tule olemaan suurvaltaa johtava maailmanpoliittinen hahmo. Kaikki, mitä hän voi saavuttaa, on asema Kiinan alempiarvoisena kumppanina – lännen sijasta, Akunin päättää.

Sensuroitu kirjailija yrittää julkaista Venäjälläkin

Vaikka suuri osa Akuninin tuotannosta on fiktiivistä salapoliisikirjallisuutta eikä suinkaan historian luotaamista kuten "Venäjän valtion historia", monet venäläiset kirjakaupat ovat poistaneet kaikki Akuninin teokset valikoimistaan viranomaisten painostuksesta tai itsesensuurin vuoksi.

Akunin on vastannut tähän perustamalla BABook-julkaisualustan, joka toimii ulkomailla ja julkaisee hänen teoksiaan sekä muiden kiellettyjen venäläiskirjailijoiden töitä. Lisäksi hän julkaisee uusia kirjojaan ilmaiseksi verkkosivuillaan luku kerrallaan, jotta lukijat Venäjälläkin pääsisivät niihin käsiksi sensuurista huolimatta. Jotakin kautta painettu kirja on kuitenkin päätynyt myös Fotinia-alukselle, jota epäillään Medvedevin alukseksi.

Sitä miten ja miksi juuri nämä teokset on valikoitu tämän aluksen kirjahyllyyn, on vaikea arvioida.

Katso koko MTV:n vierailu Fotinia-jahdilla alapuolelta.

22:56