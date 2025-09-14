Luksusjahti Fotinia on ollut takavarikoituna Kotkassa Ukrainan sodan alusta saakka. Nyt se halutaan huutokaupata säilytysrästien vuoksi.

Venäjän lipun alla seilannut 32-metrinen Princess 32M-mallin Fotinia-huvijahti on ollut kuivalla maalla Kotkassa pian neljä vuotta. Alus kuuluu tiettävästi Venäjän ex-presidentille Dmitri Medvedeville.

MTV Uutiset pääsi yhdessä Kotka Yacht Storen asiainhoitaja Heikki Kuokan kanssa tutustumaan alukseen, joka tuotiin venesäilytyksestä ulos ensimmäistä kertaa vuosiin. Syynä on se, että Fotinia aiotaan huutokaupata säilytysrästien vuoksi.

– Venäläinen omistaja, charter-firma Moskovasta on maksanut kaikki maksut tammikuun loppuun asti, ja sen jälkeen he ovat ilmoittaneet, että he ovat myyneet tämän italialaiselle yksityishenkilölle, Kuokka kertoo.

Uusi omistaja ei kuitenkaan ole tehnyt säilytyssopimusta Kotka Yacht Storen kanssa.

– Eikä myöskään ole maksanut säilytysmaksuja. Näiden maksamattomien säilytysmaksujen takia me laitamme tämän nyt sitten julkiseen huutokauppaan.

Maksurästit ovat Kuokan mukaan sadan tuhannen euron luokkaa.

Löytyykö ostaja?

Huutokaupan on tarkoitus alkaa ensi viikolla.

Kuokalla on valistunut arvio veneen arvosta.

– Näin hienokuntoinen kuin tämä, niin vapailla markkinoilla uskoisin, että yli viiden miljoonan euron vene.

Potentiaalisia ostajia löytynee niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

– Suomestakin löytyy kyllä maksukykyisiä ihmisiä.

MTV Uutisten toimittaja Päivi Hannula kävi perjantaina erikoislähetyksessä läpi koko jahdin makuuhuoneista kylpyhuoneisiin, ohjaamoon, ruokasaliin ja olohuoneeseen.

Jahdista löytyi muun muassa yllättäviä kirjoja. Hyllystä löytyy nimittäin paitsi venäläisiä klassikoita, myös ilmiselvää vastarintakirjallisuutta ja kriittistä Venäjä-historiaa.

Voit katsoa alla olevalta videolta, mitä Fotinian kirjahyllystä löytyi.

1:15