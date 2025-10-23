Kremlin mukaan Venäjä on immuuni pakotteille.

Yhdysvaltojen uudet pakotteet venäläisille öljyjäteille ja presidentti Donald Trumpin päätös perua tapaaminen presidentti Vladimir Putinin kanssa ovat "sodanjulistus" Venäjää vastaan.

Näin väittää Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja ja maan entinen presidentti Dmitri Medvedev.

– Yhdysvallat on meidän vihollisemme ja heidän puhelias "rauhantekijänsä" (Trump) on nyt täysin lähtenyt sotajalalle Venäjän kanssa, Medvedev lausui uutistoimisto Reutersin mukaan.

Yhdysvaltojen uudet pakotteet kohdistuvat Venäjän kahteen öljyjättiin, Lukoiliin ja Rosnefiin, sekä yli kolmeenkymmeneen näiden tytäryhtiöön.

Venäjän aloitettua suurhyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022 on Medvedev toistuvasti antanut todella hyökkääviä kommentteja, joissa myös toistuvasti uhkaillaan kolmannella maailmansodalla ja ydinaseilla.

Venäjän virallinen kanta on usein ollut maltillisempi. Siitä yleensä kertovat presidentti Putin, ulkoministeri Sergei Lavrov, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov ja ulkoministeriön tiedottaja .