Eduskunnan ulkoasianvaliokunta kuuli tänään ulkoministeri Elina Valtoselta niin Grönlannin, Venezuelan kuin Ukrainan tilanteista. Grönlannin osalta esillä oli Nato-ratkaisu.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tapahtuu nyt paljon. Yhtenä osoituksena tästä on se, että eduskunnan ulkoasiainvaliokunta kokoontui tänään ylimääräiseen kokoukseen kuulemaan ulkoministeri Elina Valtosta (kok.)

Asiaa oli paljon: Grönlanti, Suomenlahti, Venezuela ja Ukraina.

Grönlannin osalta puheissa oli Nato-pohjainen ratkaisu, joka vastaisi Yhdysvaltojen turvallisuushuoliin.

– Grönlanti on jo osa Natoa. Edellytykset kehittää turvallisuutta osana liittokuntaa ovat erinomaiset. Se ei voi tapahtua liittolaisia uhkailemalla. Olemme julkistaneet tukemme Tanskalle ja Grönlannille. Grönlantilaisilla on oikeus päättää tulevaisuudestaan, ulkoministeri Valtonen puhui tiedotustilaisuudessa.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) oli samoilla linjoilla.

– On järkevä keskustella Naton sisällä, onko arktista turvallisuutta vahvistettu riittävästi. Jos uhkiin ei ole varustauduttu riittävästi, on katsottava, mitä voidaan (Natossa) tehdä, Koskinen sanoi.

Valtonen korosti, että Yhdysvaltojen turvallisuushuolet arktisella alueella ovat ymmärrettäviä, mutta toistaiseksi Venäjä tai Kiina eivät Grönlannin lähellä ole aktiivisia.