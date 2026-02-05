Kreml varoitti "vaarallisesta hetkestä".
Venäjä on varoittanut vaarallisen hetken olevan käsillä, kun Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen ydinaseiden valvontasopimus raukeaa tänään torstaina. Asiasta puhui Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov aiemmin tällä viikolla.
Sopimuksen päättymistä on myös kommentoinut myös Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja ja maan entinen presidentti Dmitri Medvedev.
– Siinä se. Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1972 Venäjällä (entisellä Neuvostoliitolla) ja Yhdysvalloilla ei ole yhtään strategisia ydinaseita rajoittavaa sopimusta. SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT, New START – kaikki ovat mennyttä, Medvedev kirjoittaa X:ssä.
Kirjoituksen yhteyteen Medvedev on liittänyt ikonisen Game of Thrones -meemin "Winter is coming". Meemiksi muodostunut kohtaus nähtiin sarjan ensimmäisellä tuotantokaudella.
Uusi START-sopimus solmittiin vuonna 2010. Sen allekirjoittivat Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama ja Venäjän presidentti Medvedev.
Kyseessä on viimeisin useista ydinaseiden valvontasopimuksista maiden välillä kylmästä sodasta lähtien.
Peskovin mukaan sopimuksen raukeamisen hetkestä tulee maailmalle vaarallisin koskaan.