Venäjän itäosissa riittää lunta harmiksi asti.
Rankat lumisateet aiheuttavat kaaosta Venäjän itäosissa.
Kamtšatkan niemimaalla, kaikkein itäisimmällä Venäjällä on satanut eniten lunta 60 vuoteen. Asiasta uutisoi muun muassa Reuters.
Tammikuun alkupuolella satoi paikoin kaksi metriä lunta, kun joulukuussa lunta tuli yli kolme ja puoli metriä.
Lumihanki nieli auton
Alueelta kuvatuilla videoilla näkyy, kuinka asukkaat kävelevät liikennevalojen korkeudella ja liukuvat liiketilojen oville niiden kattojen korkeuksilta.
Eräs mies kaivoi autonsa väitetysti jopa lähes viiden metrin hangen keskeltä.
Poikkeuksellinen lumikaaos on vaatinut ainakin kahden ihmisen hengen, kun he jäivät katolta pudonneen lumen alle.
Videon kenties kaikkien aikojen lumitöistä näet artikkelin videolta.