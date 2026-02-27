Laskettelija koki vuorella kauhistuttavan hetken, kun lumilaatta romahti laudan alta.

Juomamainoksen kuvaukset saivat odottamattoman käänteen 15. helmikuuta Venäjällä sijaitsevalla Elbrusin vuorella, kun lumi petti lumilautailijan alta yllättäen.

Tilanteesta kuvattu video näyttää, kuinka valtava lumilaatta romahtaa sekunneissa ja lautailija rojahtaa sen mukana alas.

Tilanne ei aiheuttanut rinteessä isompaa lumivyöryä ja lautailija selvisi rytäkästä ilman vammoja.

Lumivyöryriskin omaavilla laskettelurinteillä on syytä pitää asianmukaisia turvavarusteita. Näihin kuuluvat muun muassa signaalia lähettävä lumivyörylähetin (ns. piippari), metallinen lumilapio sekä kokoontaitettava sondiksi kutsuttu etsintäsauva.