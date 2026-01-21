Pilvisyys hillitsee pakkasia, kertoo Pekka Pouta.

– Aika loistava, näin sanoisin.

Näihin sanoihin tiivistää meteorologi Pekka Pouta keskiviikon ulkoilusään.

Resepti on se, että pakkasta ei ole "liikaa", ja varsinkin Pohjois-Suomi on täysin tyyni. Toki aurinkoa ei juuri ole luvassa pilvipeitteestä johtuen.

– Pilvi on sen verran ohutta, että siitä pääsee aurinko paikoin kuultamaan läpi, Pouta toppuuttelee.

Lue myös: Meteorologi pamauttaa tylyn totuuden alkavista hiihtokeleistä

Pakkaset maltillisia

Pilvisyydestä on hyötyäkin, sillä se hillitsee pakkasia. Jos peite rakoilee, voi lämpötila laskea nopeasti parinkymmenen asteen kylmemmälle puolelle.

Pilvisuojan ansiosta pakkasta on koko maassa etelän muutamasta asteesta pohjoisen noin kymmeneen asteeseen. Etelässä pakkanen voi kuitenkin purra pahemmin kylmän viiman vuoksi.

Torstaiyön ja -varhaisaamun aikana etelään saadaan Poudan mukaan mahdollisesti sakeitakin lumikuuroja, jotka voivat sekoittaa liikennettä.