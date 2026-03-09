Kasvisten kuoretkin kannattaa muistaa hyödyntää!

Moni suomalainen heittää kasvisten kuoret suoraan biojätteeseen, vaikka niistä voisi saada paljon enemmän irti.

Ruokatoimittaja ja kokki Satu Koivisto muistuttaa, että esimerkiksi porkkanan ja palsternakan kuorista syntyy helposti maukas kasvisliemi.

– Kun tekee kasvissosekeiton, mihin tulee kuorittua aika isoja määriä porkkanoita, palsternakkaa ja selleriä, niin ei laitakaan niitä kuoria heti biojätteeseen, vaan kiehauttaa niistä liemen.

– Tulee kokkaamisen lomassa vähän niin kuin ilmainen kasvisliemi, Koivisto vinkkasi Huomenta Suomessa perjantaina.

Hyödynnä lientä monipuolisesti

Koiviston mukaan erityisesti selleri on aliarvostettu kasvis, jota soisi käytettävän enemmän. Sen pähkinäinen maku tuo liemeen syvyyttä.

– Selleri voi olla monille aika pelottava, kun se on sellainen iso, pyöreä ja moniulotteinen. Toinen on tämä palsternakka, jota syödään todella vähän.

Kasvisliemi sopii Koiviston mukaan lähes mihin tahansa keittoon, risottoon tai vaikka leipätaikinaan veden sijaan.

Kaikkia kuoria ei kuitenkaan kannata käyttää kasvislientä varten. Katso yllä olevalta videolta Satu Koiviston vinkit!