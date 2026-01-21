Lähetä meille kuva tai video! Sääkuvan tai -videon saat lähetettyä meille helpoiten osoitteesta mtvuutiset.fi/saakuvat. Linkki ohjaa sinut palveluun, jonka kautta saat materiaalisi helposti toimituksen nähtäville. Voit lähettää kuvan tai videon puhelimesi galleriasta tai kuvata sivuston kautta avautuvalla kameralla.