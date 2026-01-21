Käynnissä oleva aurinkomyrsky on saanut taivaan leimuamaan.
Suomen ja muun Euroopan yllä on alkuviikosta saatu ihailla poikkeuksellisen upeita revontulia. Taivas on säväyttänyt väriloistollaan aina Alppien leveyspiireillä asti.
Suomessa upeita revontulia saatiin ihailla varsinkin tiistai-iltana ja keskiviikon vastaisena yönä.
– Ne ovat loistaneet pilvienkin läpi. Ovat olleet niin kovat ja komeat, kertoi meteorologi Pekka Pouta Huomenta Suomen lähetyksessä keskiviikkona.
Paras on nyt ohi
Nyt loimuaville revontulille on selkeä syy. Auringossa tapahtunut hiukkaspurkaus aiheutti avaruusmyrskyn, jonka vaikutukset alkoivat näkyä Maassa maanantai-iltana.
Ilmatieteen laitoksen mukaan kyseessä on voimakkain avaruusmyrsky sitten vuoden 1991.
Pekka Poudan mukaan taivaan värejä voi vielä keskiviikkonakin bongailla, mutta komeimmat revontulet saatetaan olla tällä erää nähty.
