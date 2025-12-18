Jännitteet arktisella alueella ovat kiristyneet. Venäjä sanoo haluavansa yhteistyön jatkuvan.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov suhtautuu myönteisesti Arktisen neuvoston tulevaisuuteen.

– Arktisella neuvostolla on hyvä mahdollisuus pysyä merkityksellisenä, Lavrov totesi Venäjän valtion uutistoimisto Tassin mukaan.

Lavrovin mukaan "kielteiset trendit", kuten kansainvälinen tilanne ja sotilas-poliittiset jännitteet, näkyvät myös Arktisella alueella.

Venäjä työskentelee "näissä geopoliittisissa olosuhteissa" Arktisen neuvoston jatkon puolesta, Lavrov sanoi.

Lavrovin lausunto Arktisen neuvoston merkityksestä on huomionarvoinen, sillä Venäjä on viime vuodet suhtautunut pääsääntöisesti hyvin kielteisesti sellaisten kansainvälisten organisaatioiden toimintaan, joissa länsimailla on merkittävä rooli.

Venäjän lisäksi Arktiseen neuvostoon kuuluvat Yhdysvallat, Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti ja Kanada.

Lavrovin mukaan Venäjä on valmis tekemään myös Kiinan ja Intian kaltaisten valtioiden kanssa yhteistyötä arktisella alueella, jos he ovat siihen halukkaita.

Arktinen neuvosto pantiin jäähylle maaliskuussa 2022 eli heti Venäjän suurhyökkäyksen alkamisen jälkeen. Sittemmin neuvosto on vaiheittain jatkanut toimintaansa.

"Ei enää rauhan tyyssija"

Arktinen alue on ollut voimakkaasti esillä vuonna 2025 Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin tehtyä hyvin selväksi, että häntä kiinnostavat alueella olevat luonnonvarat.

Yhdysvaltojen huoli Arktisesta alueesta on myös geopoliittista, sillä se näkee alueen olevan "kriittinen kotimaan puolustuksen kannalta", selviää puolustusministeriö Pentagonin julkaisemasta arktisen alueen strategiasta.

Esimerkiksi paljon esillä ollut Grönlanti liittyy laajempaan Venäjän ja Yhdysvaltojen väliseen "asetelmaan, ydinasetasapainoon ja transatlanttisen turvallisuusyhteistyöhön", arvioidaan puolestaan Suomen Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisussa Arktisen alueen geopolitiikka 2000-luvulla.

Arktinen alue on merkittävässä roolissa myös Venäjän turvallisuus- ja talouslaskemissa, Yhdysvaltojen puolustusministeriö muotoilee.

Yhdysvaltojen panostus arktiseen alueeseen on näkynyt Suomessa asti, sillä Yhdysvallat on tilannut Suomesta 11 jäänmurtajaa, joista neljää ollaan näillä näkymin rakentamassa Helsingissä ja Raumalla.

Marraskuussa ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) linjasi, että Suomi pyrkii nostamaan arktisen yhteistyön korkeammalle Euroopan unionin asialistalla ja edistää puolustusliitto Naton jäsenmaiden ymmärrystä arktisista asioista.

Uutta linjausta perustellaan sillä, että kiristynyt suurvaltakilpailu, Euroopan turvallisuustilanteen muuttuminen ja nopeutuva ilmastonmuutos ovat heijastuneet voimakkaasti arktiselle alueelle.

– Arktinen alue ei ole enää jokin erityinen rauhan tyyssija, vaikka kovasti niin haluaisimme. Suomen on vastattava muuttuneeseen tilanteeseen yhdessä liittolaistensa kanssa, Valtonen sanoi esitellessään linjausta toimittajille STT:n mukaan.

