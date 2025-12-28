Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov katsoo, että eurooppalaiset joukot Ukrainassa olisivat Venäjän asevoimille laillinen kohde.
Ukrainan turvallisuudesta keskustellaan tänään Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin on määrä tavata sunnuntaina Yhdysvaltojen Floridassa.
Zelenskyi on sanonut ottavansa mukaan 20-kohtaisen rauhansuunnitelmansa.
Rauhansuunnitelmaan on kirjattu muun muassa "artikla 5. kaltaiset turvatakuut" ja Ukrainan mahdollinen tuleva EU-jäsenyys.
Lauantain aikana Zelenskyi keskusteli Euroopan johtajien kanssa. Presidentti korostaa viestipalvelu X -julkaisussaan, että rauhan takaamiseksi vahvuutta tarvitaan niin rintamalla kuin diplomatian kentällä.
– Maailma on riittävän vahva takaamaan turvallisuuden ja rauhan, Zelenskyi päättää kirjoituksensa.
Lavrov uhittelee Yhdysvaltoja ja Eurooppaa
Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov pyrkii osaltaan vaikuttamaan Zelenskyin ja Trumpin neuvotteluihin sunnuntaisilla lausunnoillaan.
Venäjän valtio-omisteiselle TASS-uutistoimistolle antamassaan lausunnossa Lavrov sanoo, että Ukrainaan lähetetyistä eurooppalaisista joukko-osastoista tulisi Venäjän asevoimien oikeutettuja kohteita.
Lavrov syyttää myös Euroopan johtajia omien tavoitteidensa ajamisesta Ukrainan suhteen sekä omien kansojensa välinpitämättömyydestä. Lavrovin mukaan Euroopan unionista on tullut suurin rauhan este sen jälkeen, kun Yhdysvalloissa vaihtui valta. Lavrov kohdisti sanansa niin sanottuun halukkaiden koalitioon, johon myös Suomi kuuluu.
Ulkoministeri kommentoi lisäksi Yhdysvaltain joulukuussa julkaisemaa turvallisuusstrategiaa.
Lavrovin mukaan strategiassa esitetyt linjaukset eivät ole ristiriidassa Venäjän ja Yhdysvaltain välisessä vuoropuhelussa sekä sen edistämisessä.
– Teemme kuitenkin lopulliset päätöksemme vasta tarkastelemalla, mitä Yhdysvaltain hallinto tekee kansainvälisellä näyttämöllä, Venäjän ulkoministeri totesi.
Strategiassa linjataan, että Yhdysvallat aikoo keskittää armeijansa resursseja Yhdysvaltojen läheisyyteen. Tämä tietäisi joukkojen vähentämistä Euroopasta.