Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan Yhdysvaltain ja Venäjän välillä vallitsee keskinäinen ymmärrys Ukrainasta.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi torstaina, että kaikki Yhdysvaltain kanssa Ukrainan suhteen syntyneet "väärinymmärrykset" oli selvitetty tapaamisessa, jonka Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain erikoislähettiläs Steve Witkoff pitivät joulukuun alussa.

Lavrovin kommenteista uutisoi Reuters.

Kremlissä kehuttiin joulukuun 2. päivän tapaamista Witkoffin ja Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin kanssa "rakentavaksi", vaikka suurta läpimurtoa Ukrainan sodan ratkaisemiseksi ei tuolloin syntynytkään.

Lavrov totesi, että keskustelut olivat vahvistaneet Putinin ja Trumpin elokuussa saavuttamaa keskinäistä ymmärrystä.