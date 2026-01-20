Kaksi nuorukaista kuoli kesäkuussa 2025 Laitilassa tapahtuneessa onnettomuudessa, kun auto putosi vedellä täyttyneeseen louhokseen.

Turman käsittely alkoi tiistaina Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Törkeästä kuolemantuottamuksesta ja vaaran aiheuttamisesta syytetty 17-vuotias poika oli saanut poikkeusluvan ajaa autoa juuri turmapäivänä. Autossa oli myös neljäs poika, joka pelastui.

Poliisikuulustelussa 17-vuotias kuski kertoi, että he olivat menneet louhokselle katsomaan, miten lämmintä vettä siellä on. Louhosta oli käytetty uimapaikkana.

Poika kertoi, että kaksi muuta poikaa olivat ajaneet hänen autollaan ensin louhosalueella.

– Sit ne yllytti minutkin siihen. Sit se auto lähti menemään sitä louhosta päin. Yritin painaa jarrua, mutta mitään ei tapahtunut.

17-vuotiaan mukaan hän ehti '"pyörittää" autoa minuutin verran ennen onnettomuutta. Nopeudeksi hän arvioi noin 20–30 kilometriä tunnissa.

Pojan seuraava muistikuva on, kun hän on veden pinnalla. Myös toinen poika pääsi pelastautumaan autosta.

– Yritin lähtee veden alle pelastaa muita. Voimat ei riittänyt, niin nousin kalliol ylös ja lähin ettimään lähintä taloa ja hälyttämään apua.

Läpimärkä poika tuli ovelle pyytämään apua

Poliisi kuulusteli todistajana myös aivan louhoksen lähellä asuvaa naista. Nainen kertoi turmapäivänä syöneensä ja menneensä sohvalle lepäämään. Hän oli herännyt koirien haukkumiseen. Louhoksen suunnalta oli kuulunut auton ääniä.

– Näin keittiön ikkunasta, että oven takana seisoi joku. Hän huusi apua ja koputti oveen. Menin avaamaan oven, ja siellä oli nuori mies märissä vaatteissa.

Pojalla ei ollut jalassaan kenkiä tai edes sukkia. Naiselle poika oli sanonut, että "soita äkkiä johonkin, hänellä on kaverit autossa".

Nainen yritti kysellä pojalta, mitä oli tapahtunut. Aluksi hän ei saanut selvää vastausta.

– Sitten hän sanoi, että auto on vedessä louhoksella. Siinä kohtaa soitin heti hätäkeskukseen.

Tässä vaiheessa myös toinen autosta pelastunut poika oli tullut naisen pihalle.

– Hän sanoi, että hän pääsi pois. He miettivät, onko kaverit jääneet sinne.

Todistaja oli jo hyppäämässä perään

Nainen ja pojat lähtivät naisen autolla kaivokselle. Louhokselle päästyään autoa ei ollut näkyvissä, mutta louhoksen reunalla oli nähtävissä selvät jäljet, mistä auto oli pudonnut.

Nainen ajatteli, että olisi hypännyt itse louhokseen auttaakseen autossa olleita poikia.

– Mä otin jo saappaita pois jalasta, mutta en nähnyt koko autoa ollenkaan. Vesi oli todella sakeaa, vaikka se on yleensä kirkasta. Joku siinä sai mut luopumaan, ettei sinne kannata mennä.

Nainen soitti uudestaan hätäkeskukseen, ja pian tämän jälkeen hän kuuli hälytysajoneuvojen äänet. Paikalle tuli myös helikopteri.

