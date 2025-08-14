Osaatko toimia, jos auto joutuu veden varaan? Tämä on viimeinen mahdollinen pelastautumiskeino

On toimittava nopeasti, mikäli auto on vaarassa upota veteen.

Onnettomuuksia, joissa auto joutuu veden varaan, tapahtuu vuosittain.

Kyseessä on hyvin vaarallinen onnettomuustyyppi, vaikka itse veteen ajautumisesta ei aiheutuisi matkustajille vammoja.

Tällaisessa onnettomuudessa on aivan ensimmäiseksi avattava auton sivuikkuna, ja pyrittävä heti poistumaan sen kautta.

Jos ikkunannostimet eivät toimi, paras tapa päästä autosta on sivuikkunan rikkominen. Se onnistuu ikkunavasaralla, jousella tai piikillä varustetulla ikkunansärkimellä, Autoliitto kertoo tiedotteessaan.

Turvavyöleikkurilla saa tarvittaessa turvavyöt poikki.

Kestääkö hermo vedessä?

Kun auto on vedessä, sen ovia on käytännössä mahdoton avata, mikä johtuu veden aiheuttamasta paineesta.Viimeinen mahdollinen pelastautumiskeino on odottaa, että auto täyttyy vedellä kokonaan, jolloin paine tasaantuu ja oven aukaiseminen mahdollistuu.

Tällainen tilanne ei ole hädän hetkellä suinkaan helppo.

Yllä olevalla videolla nähtävän testiauton paine tasaantui yli 4,5 minuuttia veteen joutumisen jälkeen, ja kuskin pää oli veden alla yli 1,5 minuuttia.

Autoliitto ja sen viisi eurooppalaista sisarjärjestöä testasivat erilaisia tapoja pelastautua vedessä olevasta autosta.

Katso yltä Autoliiton video, millä keinoilla veden varaan joutuneesta autosta voi pelastautua.

Lähde: Autoliitto