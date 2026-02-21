



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Näin opettajat saivat veitsen pois Espoon kouluhyökkääjältä | MTV Uutiset





Uutta tietoa Espoon kouluhyökkäyksestä – näin sankariopettajat saivat veitsen pois Syytetty oli kävellyt kuvassa näkyvään taukotilaan, missä hän oli vahingoittanut kahta 17-vuotiasta oppilasta veitsellä. Hänet pysäytettiin portaikoissa. Poliisi Julkaistu 54 minuuttia sitten Katariina Taleva katariina.taleva@mtv.fi Espoon Ammattiopisto Liven henkilökunta pysäytti veitsen kanssa koulun tiloissa riehuneen 18-vuotiaan viime syyskuussa. Koulun henkilökuntaan kuuluva henkilö kohtasi syytetyn vain hetki sen jälkeen, kun tämä oli vahingoittanut kahta oppilasta koulun taukotilassa. 18-vuotias nuori mies sai syytteen törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta ja kahdesta törkeän pahoinpitelyn yrityksestä syyskuussa 2025 Espoossa. Käräjäoikeus määräsi miehen mielentilatutkimukseen tällä viikolla. Oikeudessa mies myönsi syyllistyneensä kahteen perusmuotoiseen pahoinpitelyyn. Hän kiisti kuitenkin, että olisi tehnyt suunnitelman rikokseen tai pitänyt teräasetta hallussa väkivaltatekoon liittyen. Mies oli edellisenä iltana kirjoittanut olevansa vihainen useille nimeämilleen ihmisryhmille. Hänen väkivaltansa kohdistui maahanmuuttajataustaisiin oppilaisiin, ja hän myös teki natsitervehdyksen koulussa. Poliisi, syyttäjä eikä koulukaan ole tiedottanut tapahtuneesta julkisuuteen. Lue myös: Mies vahingoitti oppilaita veitsellä Espoossa – isku pysyi piilossa kuukausia

Syytetty oli kävellyt kuvassa näkyvään taukotilaan, missä hän oli vahingoittanut kahta 17-vuotiasta oppilasta. Toista hän oli potkaissut ja lyönyt veitsellä kylkeen. Syytteen mukaan toista hän yritti viiltää käsivarteen. Poliisi

"Seis"

Koulun henkilökunnan jäsen törmäsi syytettyyn portaissa. 18-vuotias oli jo tuolloin vahingoittanut kahta oppilasta taukotilassa.

Henkilökuntaan kuulunut nainen kertoo, että oli palaamassa työparinsa kanssa lounaalta, kun häntä päin juoksi oppilas.

– Sen jälkeen kohdistin katseeni sinne ylös, mistä se ihminen juoksi ja sitten ihan hetken päästä portaiden yläpäässä seisoi ihminen veitsen kanssa, nainen kertoi poliisikuulusteluissa.

Tässä portaikossa veitsimies pysäytettiin.Poliisi

Nainen sanoi näyttäneensä seis-käsimerkkiä ja sanoneen ääneen "seis" veitsen kanssa liikkuneelle.

– Sanoin hänelle, että "koulussa ei saa liikkua veitsen kanssa" ja hän vastasi siihen, että hän tulee kuitenkin. Siihen sanoin, että "no sitten täytyy soittaa poliisit paikalle". Hän vastasi siihen: "Niin, niin sun täytyy sitten tehdä, soita poliisit", nainen kertasi tapahtumia viikko tapahtuneen jälkeen.

Nainen kuvaili poikaa uhmakkaaksi.

– Koin sen uhmakkaana, että hän tulee portaissa kuitenkin, vaikka kielsimme häntä. Kun tietysti näkee henkilön veitsen kanssa, niin se tuo sellaista uhkaa, nainen kuvaili tuntojaan.

Hän ilmoitti asiasta poliisille ja näki, kun syytetty poistui luokkaan sillä välin kolmannen koulun henkilökuntaan kuuluvan henkilön kanssa.

Tyhjään luokkaan

Syytetyn luokkaan ohjannutta opettajaa kuultiin myös poliisikuulusteluissa.

Hän kertoi, että oli menossa vastaan uutta opiskelijaa, mutta käytävällä ollut opiskelija osoitti opettajalle syytetyn veitsen kanssa.

– Hän (syytetty) oli pysähtyneenä siinä portaiden yläpäähän. Näin veitsen hänen kädessään.

18-vuotias oli ottanut vanhempansa asunnon keittiöstä keittiöveitsen ja pakannut sen reppuunsa.

Mies kertoi, että käveli syytetyn luokse "sen enempää ajattelematta" ja meni puhuttamaan häntä.

– Kysyin häneltä, että miksi sulla on se puukko tai veitsi. Hän kääntyi minun päin ja sanoi minulle muistaakseni, että "Mitä vittua sä siinä kyselet". Puhutin siinä häntä, mutta en muista mitä puhuttiin.

Keskustelun lomassa tuli esille, että poliisi on jo tulossa. Opettaja kysyi 18-vuotiaalta, että mennäänkö tähän odottamaan.

– Hän tulikin siitä sen enempää vastustelematta.

Näin veitsi saatiin pois häneltä

Opettaja kertoo puhuttaneensa syytettyä koko ajan ja lopulta ohjasi nuoren miehen tyhjänä olevaan luokkaan.

– Hän käveli suoraan siitä ovelta luokan perälle päin. Tulin hänen perässään sinne luokkaan ja näin tilaisuuden, että saan sen veitsen pois hänen ulottuviltaan, niin otin sen veitsen pois siitä pöydältä.

Opettaja vei veitsen huoneen oven vieressä olevan lipaston päälle. Ovella kävi vielä koulun henkilökunnan jäsen.

– Sanoin muistaakseni, että viekää tuo pois täältä ja muistaakseni (nimi) otti sen veitsen siitä ja vei sen pois siitä.

Opettaja sai syytetyn kyseiseen luokkatilaan.Poliisi

Opettaja kertoi, että puhutti 18-vuotiasta jottei hän lähtisi mihinkään.

– Hän puhui siitä, että mitä hän oli aikonut tehdä, että miksi hän oli tullut tänne. Hän sanoi, että oli pilannut elämänsä.

Sen jälkeen poliisipartio tuli paikalle ja otti tilanteen haltuun.

– Jatkoin sitten töitä luokassa, opettaja kertoo loppupäivästään.

Katariina Taleva MTV Uutiset Katariina Taleva työskentelee MTV Uutisissa rikos- ja uutistoimittajana. Talevaa kiinnostaa kotimaan ilmiöt laaja-alaisesti. Talevaan voit olla yhteydessä sähköpostitse juttuvinkkeihin liittyen.