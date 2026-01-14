Tapaaminen saattaa tapahtua tammikuussa.

Korkea-arvoiset Yhdysvaltalaisviranomaiset aikovat tavata Venäjän presidentin Vladimir Putinin Moskovassa.

Asiasta kertovat tapaamisesta tietoiset lähteet uutistoimisto Bloombergille.

Yhdysvaltoja tapaamisessa edustavat Bloombergin mukaan Yhdysvaltojen erikoislähettiläs Steve Witkoff ja presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner, jolla on ollut merkittävä rooli esimerkiksi Gaza-neuvotteluissa.

Venäjä ja Yhdysvallat voivat tavata tammikuun aikana, mutta tarkka aikataulu ei ole vielä tiedossa, Bloomberg kertoo.

Bloombergin mukaan Iranin tilanne voi viivästyttää Venäjän ja Yhdysvaltojen tapaamista. Iranissa on ollut käynnissä laajat mielenosoitukset noin kahden viikon ajan.

Yhdysvallat on ilmaissut tukevansa mielenosoittajia, kun taas Venäjä on pitänyt Iranin teokraattisen johdon puolta.

Venäjä ja Yhdysvallat tapasivat viime vuonna useita kertoja, näyttävimmin elokuussa Alaskassa, jolloin presidentit Trump ja Putin keskustelivat rauhanehdoista Ukrainaan.