Yhdysvaltain ja Kiinan presidenttien on määrä tavata Washingtonissa loppuvuodesta.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo isännöivänsä loppuvuodesta Kiinan presidenttiä Xi Jinpingiä Valkoisessa talossa. Trump kertoo asiasta NBC Newsin haastattelussa.
– Hän tulee Valkoiseen taloon, kyllä – vuoden lopulla, Trump sanoo haastattelussa.
Trump ja Xi peruuttivat viime vuoden lopulla maansa avoimen kauppasodan partaalta. Trumpin on itse määrä vierailla Kiinassa huhtikuussa.
Presidentit puhuivat useita tunteja puhelimessa viime keskiviikkona. Kiinan valtiollisen median mukaan Xi kehotti puhelussa Yhdysvaltoja varovaisuuteen aseiden myynnissä Taiwanille, jonka Kiina katsoo olevan osa aluettaan. Yhdysvallat on ollut perinteisesti Taiwanin merkittävin asetoimittaja.
NBC Newsin haastattelu nauhoitettiin samana päivänä. Haastattelussa Trump luonnehtii presidenttien suhteita hyviksi ja Yhdysvaltoja ja Kiinaa kahdeksi maailman mahtavimmaksi maaksi.