Venäjän mukaan kerrostalopalon aiheuttivat putoavan Ukrainan droonin osat.
Venäjän ilmatorjuntaohjuksen väitetään osuneen asuinrakennukseen Venäjän Donin Rostovin kaupungissa keskiviikon vastaisena yönä.
Asiasta kertovat venäläiset Telegram-kanavat, joiden väitteistä kirjoittaa ukrainalaismedia Kyiv Independent.
Väitettä ei ole vahvistettu, eikä MTV Uutiset pysty vahvistamaan tapauksesta leviävien videoiden aitoutta.
Venäläiskaupungin pormestari Alexander Skryabin on Kyiv Independentin mukaan vahvistanut tulipalon kerrostalossa, johon Venäjän ilmatorjuntaohjus väitetysti osui.
Venäläispormestarin mukaan kerrostalon tulipalon aiheuttivat pudotetun ukrainalaisdroonin osat. Venäjä on antanut useita varoituksia Rostovissa tapahtuvasta Ukrainan drooni- ja ohjushyökkäyksistä.
Rostovin kaupunki sijaitsee noin 100 kilometrin päässä Venäjän ja Ukrainan kansainvälisesti tunnustetulta rajalta.